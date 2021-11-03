Рекорд за рекордом: в Приморье ухудшается статистика по коронавирусу

В Приморье третий день подряд устанавливаются антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в крае выявили 303 случая заражения, четыре человека умерло, сообщает ИА UssurMedia.
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