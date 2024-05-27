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ППР: меньше всего машин на российских заправках с 19:00 до 7:00 мск

ППР: меньше всего машин на российских заправках с 19:00 до 7:00 мск

Меньше всего машин на российских заправках с 19:00 до 7:00 мск. Об этом говорится в исследовании финтех-оператора "Передовые Платежные Решения" (ППР), проведенного на основе анализа операций по топливным картам россиян (есть у "Газеты.

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