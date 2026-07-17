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Красный Север

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Ямальский марафонец добежал из Москвы до Ханты-Мансийска

Ямальский марафонец добежал из Москвы до Ханты-Мансийска

Известный ямальский ультрамарафонец Альберт Окотэтто, бегущий в одиночку из Москвы в Ноябрьск, добрался до Ханты-Мансийска, где успел попариться в бане и дает интерью на местном радио, сообщил в соцсетях сам марафонец.

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