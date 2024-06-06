Гений про злодейства Что-то я сегодня, насмотревшись всяких . анонсов, решила проанализировать тему, которая уж лет двадцать муссируются всеми независимыми СМИ с либеральным уклоном.
Чем болеет Путин: версии разведчиков и СМИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Самойлов
Роь картавой мрази в ликвидации Государства Российского переоценить весьма сложно! А вот насчет ценностей и достижений СССР - подробнее можно?
Ответить
2 мин.
Galina Bobryasheva
Да пусть тявкают. Он еще на их похоронах простудится!
Ответить
1 мин.
Олег Самойлов
А на хрена простужаться-то? Лучше уж баян порвать!
Ответить
3 сек.
Свежие комментарии