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Чем болеет Путин: версии разведчиков и СМИ

Чем болеет Путин: версии разведчиков и СМИ

Гений про злодейства Что-то я сегодня, насмотревшись всяких . анонсов, решила проанализировать тему, которая уж лет двадцать муссируются всеми независимыми СМИ с либеральным уклоном.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Роь  картавой мрази в ликвидации Государства Российского переоценить весьма сложно! А вот насчет ценностей и достижений СССР - подробнее можно?
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2 мин.
Galina Bobryasheva
Да пусть тявкают. Он еще на их похоронах простудится!
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1 мин.
Олег Самойлов
А на хрена простужаться-то? Лучше уж баян порвать!
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3 сек.

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