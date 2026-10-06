Один человек погиб и шесть пострадали в результате атаки БПЛА на Подмосковье

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Один человек погиб и шесть получили ранения в результате ночной атаки беспилотников 6 октября на Подмосковье.
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