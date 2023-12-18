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Губернатор Сальдо: Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам

Губернатор Сальдо: Каховскую плотину можно восстановить по архивным документам

Каховскую плотину можно восстановить на основе архивных документов. Благодаря современным технологиям это займет гораздо меньше времени, чем строительство, сообщил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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