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Один удар в створ в матче «Юве» и «Брюгге» – такого не было в ЛЧ 13 лет

В матче «Брюгге» – «Ювентус» (0:0) был нанесен лишь один удар в створ ворот. Такого не было в Лиге чемпионов 13 лет – 23 октября 2012 года в игре «Лилль» – «Бавария» (0:1) команды суммарно нанесли только один удар в створ.

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