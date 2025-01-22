Один удар в створ в матче «Юве» и «Брюгге» – такого не было в ЛЧ 13 лет

В матче «Брюгге» – «Ювентус» (0:0) был нанесен лишь один удар в створ ворот. Такого не было в Лиге чемпионов 13 лет – 23 октября 2012 года в игре «Лилль» – «Бавария» (0:1) команды суммарно нанесли только один удар в створ.