Иран не закрывал своё воздушное пространство, вопреки информации СМИ

Воздушное пространство на территории Исламской республики Иран остаётся открытым. Это следует 2 апреля из расписания международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, а также из данных сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать движение воздушных судов.
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