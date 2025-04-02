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Иран не закрывал своё воздушное пространство, вопреки информации СМИ

Иран не закрывал своё воздушное пространство, вопреки информации СМИ

Воздушное пространство на территории Исламской республики Иран остаётся открытым. Это следует 2 апреля из расписания международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, а также из данных сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать движение воздушных судов.

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