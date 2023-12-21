Исландия намерена бойкотировать конкурс «Евровидение», пока там будет выступать представитель воюющего Израиля

Ассоциация композиторов и авторов текстов Исландии (FTT) потребовала бойкотировать Израиль, чтобы не допустить участия израильских артистов в конкурсе «Евровидение» из-за ситуации с конфликтом в секторе Газа.
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