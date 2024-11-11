Сергунина подвела итоги серии московских конкурсов «Дизайн-цех»

Итоги цикла конкурсов «Дизайн-цех» за текущий год подвели в Москве. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, цикл проходил в три этапа, свое мастерство продемонстрировали 360 дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений вузов.
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