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FiNE NEWS

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Эллен Бёрстин: «В 93 года я работаю с такой энергией, что сама удивляюсь»

Эллен Бёрстин — одна из тех звезд, которые переживают время. В 93 года она не только продолжает сниматься в кино и сериалах, но и преподает в легендарной Актерской студии Ли Страсберга, пишет книги и остается востребованной на съемочных площадках.

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