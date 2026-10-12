Катырин: расширение льготы на выплаты до родов почти не снизит расходы бизнеса

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Расширение налоговой льготы на материальную помощь сотрудникам до рождения ребенка практически не принесет дополнительной экономии компаниям, которые уже осуществляют такие выплаты.
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