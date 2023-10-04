Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ еще шесть-восемь недель

Приближающиеся холода также требуют оперативного решения конгресса о выделении Киеву дополнительной помощи, утверждает Кирби У Украины осталось от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до прихода холодов.
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