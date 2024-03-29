Сотрудники полиции задержали в Сочи иностранца, находившегося в розыске по каналам Интерпола за вымогательство

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами ЦПЭ краевого главка в Адлерском районе Сочи задержали 19-летнего гражданина Республики Казахстан, находящегося в международном розыске за вымогательство.