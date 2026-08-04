ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную и энергетическую инфраструктуру

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА противника, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников.