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ТАСС

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ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную и энергетическую инфраструктуру

ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную и энергетическую инфраструктуру

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и логистической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам производства БПЛА противника, а также пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников.

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