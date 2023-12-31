НТВ и ТНТ сократят участие Лолиты и Киркорова в своих программах

После скандальной вечеринки в клубе «Мутабор», где звезды шоу-бизнеса появились в откровенных нарядах, телеканалы НТВ и ТНТ решили сократить участие Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова в своих программах.
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