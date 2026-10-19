Колумбия: Панамериканское шоссе было закрыто в обоих направлениях между Пьедра-Сентада и платной платой Эль-Бордо в Ла-Сьерра, департамент Каука, с раннего утра из-за продолжающейся операции по обезвреживанию бомбы, заложенной подозреваемыми бывшими диссидентами из ФАРК фронта Карлоса Патиньо.