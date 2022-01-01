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«Остается только молиться»: крупнейшие экономисты спрогнозировали 2022 год

«Остается только молиться»: крупнейшие экономисты спрогнозировали 2022 год

Иноземцев, Миркин, Шибанов назвали главные проблемы и достижения российской экономики Стремительно дорожающие нефть и газ особого счастья рядовым россиянам не принесли - одновременно бешено растут цены на продукты и товары повседневного спроса.

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