Этот вид вооружения был представлен на учениях "Центр-2026", Минобороны готовит отдельные подразделения таких машин для поддержки операций, сообщил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу "Звезда".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым