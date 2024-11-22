«Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО

Россия испытала на Украине свою новейшую баллистическую ракету средней дальности @ кадр из видео Tекст: Андрей Резчиков ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью «Орешника».
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