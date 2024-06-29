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После «Алых парусов» выпускники оставили кучи мусора на улицах Петербурга

После «Алых парусов» выпускники оставили кучи мусора на улицах Петербурга

После праздника выпускников «Алые паруса» улицы Санкт-Петербурга оказались усеяны мусором. В Петербурге после «Алых парусов», которые прошли 28 июня, улицы города, в том числе Мучной переулок и набережная канала Грибоедова, были покрыты мусором.

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Комментарии
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Наталья ц
Вот какя молодёжь наша,... а может еще вернутся, и проведут субботник, уберут все за собой. Это их город и он должен быть чистым!!!
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16 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Может организаторам нужно было побольше поставить урн и мусорных бачков, обычно их не хватает.
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10 час.

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