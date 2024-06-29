После «Алых парусов» выпускники оставили кучи мусора на улицах Петербурга

После праздника выпускников «Алые паруса» улицы Санкт-Петербурга оказались усеяны мусором. В Петербурге после «Алых парусов», которые прошли 28 июня, улицы города, в том числе Мучной переулок и набережная канала Грибоедова, были покрыты мусором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии