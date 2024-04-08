Китай отрицает конкурентные преимущества от субсидий на электрокары

Министр торговли Китая начинает поездку в Европу со встречи c представителями ведущих китайских автомобильных компаний BYD и CATL, а также готовится обсудить продолжающееся расследование Европейского союза о том, выиграла ли индустрия электромобилей КНР от “несправедливых субсидий”.
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