Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай отрицает конкурентные преимущества от субсидий на электрокары

Министр торговли Китая начинает поездку в Европу со встречи c представителями ведущих китайских автомобильных компаний BYD и CATL, а также готовится обсудить продолжающееся расследование Европейского союза о том, выиграла ли индустрия электромобилей КНР от “несправедливых субсидий”.

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