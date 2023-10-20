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Царьград

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Израиль объявил Россию врагом: "Вы заплатите"

Израиль объявил Россию врагом: "Вы заплатите"

Лидер правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтман объявил Россию врагом и пообещал наказать нашу страну в случае победы над ХАМАС.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Начхать, кто приказал. Эти слова забить ему в анал в течение ближайшей недели. И сразу вместо задницы головой думать начнут, те кто останется... Сколько можно лай этих мосек переносить безответно...
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12 час.
И
Иван
Ребята, опять ху*ня. Это же не &quot;Израиль объявил Россию врагом&quot;, а ОДИН Дебил из одной из 6-ти или 7-ми партий &quot;правящей&quot; коалиции там. По инфо, Натаниягу, после месяцев борьбы, смог остаться только благодаря этому общему кагалу из 7 партий. Ориентироваться на одного придурка??? Чушь, пришедшая в голову некоему Максиму Трушкину. Россия же с жидким гуаном смешивает энтого приподцанного, Амура Поцкина.Там при нападении убили 31 русского и более 200 человек захвачено и увезено, включая нескольких русских музыкантов, А что говорят больные на голову, типа &quot;рабы&quot; и тд.,- нам глубоко (ибо) нас рать!  Иван Ше.
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10 час.
Валентина Литвяк
Иван! А две тысячи хорошо обученных военных и инструкторов ежедневно убивающих наши ребят на Украине - это не народ еврейский? А снабжение украинских нацистов беспилотниками, ракетами и пр. БК,  это как по Вашему? Всякую угрозу нашему народу надо воспринимать как реальную,
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9 час.

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