Израиль объявил Россию врагом: "Вы заплатите"

Начхать, кто приказал. Эти слова забить ему в анал в течение ближайшей недели. И сразу вместо задницы головой думать начнут, те кто останется... Сколько можно лай этих мосек переносить безответно...

И

Иван

Ребята, опять ху*ня. Это же не "Израиль объявил Россию врагом", а ОДИН Дебил из одной из 6-ти или 7-ми партий "правящей" коалиции там. По инфо, Натаниягу, после месяцев борьбы, смог остаться только благодаря этому общему кагалу из 7 партий. Ориентироваться на одного придурка??? Чушь, пришедшая в голову некоему Максиму Трушкину. Россия же с жидким гуаном смешивает энтого приподцанного, Амура Поцкина.Там при нападении убили 31 русского и более 200 человек захвачено и увезено, включая нескольких русских музыкантов, А что говорят больные на голову, типа "рабы" и тд.,- нам глубоко (ибо) нас рать! Иван Ше.