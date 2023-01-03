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Литва в 2023 году сконцентрируется на передаче Украине вооружения и подготовке военных

Литва в 2023 году сконцентрируется на передаче Украине вооружения и подготовке военных

В 2023 году Литва планирует сосредоточиться на поставках оружия и военной подготовке Украины. Как сообщает ТАСС, такие планы по поддержке страны раскрыло Министерство обороны страны.

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