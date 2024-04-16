Депутаты гордумы раскритиковали заммэра Тюмени из-за батареек

Депутат тюменской городской думы Дмитрий Елагин во время очередного заседания комиссии по благоустройству раскритиковал заместителя мэра Владимира Кильтау из-за недостаточного контроля городских властей за утилизацией аккумуляторных батареек.
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