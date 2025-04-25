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Мировая экономика находится в критической точке – Силуанов

Мировая экономика находится в критической точке – Силуанов

Мировая экономика в настоящее время находится в критической точке, прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону существенного понижения, нарастают риски финансовой стабильности и инфляционное давление, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

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