Мировая экономика находится в критической точке – Силуанов

Мировая экономика в настоящее время находится в критической точке, прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону существенного понижения, нарастают риски финансовой стабильности и инфляционное давление, заявил глава Минфина России Антон Силуанов.
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