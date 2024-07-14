Отказ платить не принимается: Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 год

Постпред России Васильев рассказал, что республике всё равно предъявят к оплате членский взносПостпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил РИА Новости, что на данный момент идёт активная подготовка проекта бюджета на 2025 год.
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