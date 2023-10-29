Эти 5 знаков зодиака чрезвычайно мстительны

Отпустить и уйти от определенных жизненных событий часто может оказаться непростой задачей.Хотя некоторым людям это кажется относительно легким, есть и те, кто питает сильное желание отомстить, когда они чувствуют себя обиженными другими.
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