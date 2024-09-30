Глеб Никитин рассказал о важности воссоединения России с новыми регионами

30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении новых регионов в РФ на правах ее субъектов.
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