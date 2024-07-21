"Алла серьёзно больна": Сдавшая Пугачёва разъехалась с Галкиным*, оставив детей. Домработница раскрыла: "Беда случилась" - источники

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Домработница, проработавшая у Пугачёвой много лет, рассказала, как негативные новости влияют на певицу, а также поделилась подробностями о её здоровье: "Беда случилась".
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