Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Геворг Мирзаян,доцент Финансового университета Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть.
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