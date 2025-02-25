Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

@ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Геворг Мирзаян,доцент Финансового университета Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть.