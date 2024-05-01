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«Ливерпуль» не намерен отпускать Салаха летом – Эдвардс рассчитывает на него. Будущее Мо обсудят ближе к концу сезона

У вингера по-прежнему хорошие отношения со всеми сотрудниками «Ливерпуля». Директор клуба Майкл Эдвардс считает, что Салах должен быть частью планов «Ливерпуля» на будущее, рассказал журналист Фабрицио Романо в подкасте Here We Go.

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