«Ливерпуль» не намерен отпускать Салаха летом – Эдвардс рассчитывает на него. Будущее Мо обсудят ближе к концу сезона

У вингера по-прежнему хорошие отношения со всеми сотрудниками «Ливерпуля». Директор клуба Майкл Эдвардс считает, что Салах должен быть частью планов «Ливерпуля» на будущее, рассказал журналист Фабрицио Романо в подкасте Here We Go.