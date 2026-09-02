Топовый 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ 395 и 3D-экран без очков: представлен Acer Aspire G 3D 16

При этом у него нет дискретной графики Acer представила Aspire G 3D 16 — 16-дюймовый ноутбук на базе топового 16-ядерного AMD Ryzen AI Max+ 395 и с фирменным 3D-экраном SpatialLabs, который позволяет видеть объемное изображение без специальных очков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым