Топовый 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ 395 и 3D-экран без очков: представлен Acer Aspire G 3D 16

При этом у него нет дискретной графики Acer представила Aspire G 3D 16 — 16-дюймовый ноутбук на базе топового 16-ядерного AMD Ryzen AI Max+ 395 и с фирменным 3D-экраном SpatialLabs, который позволяет видеть объемное изображение без специальных очков.