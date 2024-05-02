О тщетных попытках «британских учёных» увековечить своё колониальное господство над миром

В начале февраля 2024 года на портале британского Королевского института международных отношений, известного как Chatham House* (признан нежелательным в России), была опубликована статья известного политического деятеля, бывшего Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности и бывшего вице-президента Еврокомиссии, баронессы Кэтрин Эштон.
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