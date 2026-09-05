Уиткофф и Кушнер провели трёхчасовые переговоры с Путиным в Кремле

Переговоры продолжались более трёх часов, обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта, Путин подтвердил настрой на конструктивный диалог с США.
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