Структурирование активов через ЗПИФ: нужно ли получать лицензию до запуска первого фонда

Салават Алпаров - Генеральный директор УК «Гамма Групп». Число управляющих компаний в реестре Банка России с конца 2021 года по август 2026 года выросло с 259 до 355 — почти на 40%.
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