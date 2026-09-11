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Структурирование активов через ЗПИФ: нужно ли получать лицензию до запуска первого фонда

Структурирование активов через ЗПИФ: нужно ли получать лицензию до запуска первого фонда

Салават Алпаров - Генеральный директор УК «Гамма Групп». Число управляющих компаний в реестре Банка России с конца 2021 года по август 2026 года выросло с 259 до 355 — почти на 40%.

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