Бюджет Новосибирской области депутаты приняли единогласно в третьем чтении

В Заксобрании Новосибирской области депутаты приняли бюджет в третьем чтении. Во время сессии Заксобрания Новосибирской области 19 декабря депутаты единогласно приняли в третьем чтении проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
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