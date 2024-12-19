Бюджет Новосибирской области депутаты приняли единогласно в третьем чтении

В Заксобрании Новосибирской области депутаты приняли бюджет в третьем чтении. Во время сессии Заксобрания Новосибирской области 19 декабря депутаты единогласно приняли в третьем чтении проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.