Андраде: «Зенит» исторически борется за победу во всех турнирах, это повышает ответственность»

Защитник «Зенита» Кевин Андраде рассказал о своей быстрой адаптации в петербургском «Зените» после перехода из калининградской «Балтики».
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