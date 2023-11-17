Эксперты о том, почему подорожали селедка с сардиной и сколько будет стоить икра

Руководители алтайских рыбоперерабатывающих предприятий считают рост цен на сырье критическим Селедка и сардина иваси могут стать деликатесом для жителей Алтайского края: стоимость этой рыбы на полках магазинов по сравнению с прошлым годом уже поднялась в полтора раза.