Эксперты о том, почему подорожали селедка с сардиной и сколько будет стоить икра

Руководители алтайских рыбоперерабатывающих предприятий считают рост цен на сырье критическим Селедка и сардина иваси могут стать деликатесом для жителей Алтайского края: стоимость этой рыбы на полках магазинов по сравнению с прошлым годом уже поднялась в полтора раза.
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