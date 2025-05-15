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Татар-информ

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На KazanForum рассмотрели значение международной кооперации женщин для развития экономики

На KazanForum рассмотрели значение международной кооперации женщин для развития экономики

Фото: пресс-служба Госсовета РТ В рамках проходящего в столице Татарстана KazanForum состоялась сессия «Международная кооперация женщин для развития экономики», организованная на площадке трека «Женский взгляд».

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