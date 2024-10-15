В Москве задержали подозреваемого в подрыве внедорожника бизнесмена

Прокуратура Москвы: задержан подозреваемый в подрыве машины предпринимателя В Москве задержали подозреваемого в подрыве внедорожника предпринимателя Виктора Мишачева, им оказался житель столицы 1973 года рождения.
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