Главред журнала "За рулём" раскритиковал идею перезапуска "Москвича"

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков заявил, что россиянам не стоит ждать перезапуск классического советского автомобиля "Москвич", поскольку на его создание уйдёт слишком много денег, а а возвращать старую версию не имеет смысла.
Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков заявил, что россиянам не стоит ждать перезапуск классического советского автомобиля "Москвич", поскольку на его создание уйдёт слишком много денег, а а возвращать старую версию не имеет смысла.
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