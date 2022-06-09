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Главред журнала "За рулём" раскритиковал идею перезапуска "Москвича"

Главред журнала "За рулём" раскритиковал идею перезапуска "Москвича"

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков заявил, что россиянам не стоит ждать перезапуск классического советского автомобиля "Москвич", поскольку на его создание уйдёт слишком много денег, а а возвращать старую версию не имеет смысла.

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