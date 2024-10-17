Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пентагон поставлен в тупик

Пентагон поставлен в тупик

Над американскими военными базами начали летать, какие-то дроны. Пентагон в прострации. Американцы настолько расслаблены у себя дома, что теперь находятся в растерянности ибо ранее никогда в своей истории с момента изгнания индейцев, их базы не подвергались никаким угрозам.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Хохол подкрался не заметно , ищет , что бы ещё спиздеть можно...
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12 час.
Miha52 Новик Михаил
Петров и Баширов припев этой песни твоя подсказала гитара. Петров и Баширов они, если честно, не пара, не пара, не пара...
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8 час.
Miha52 Новик Михаил
План победы Зеленского: украсть, вбежать, спрятаться.
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8 час.

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