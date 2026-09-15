Почему старые комнатные растения выживали без фитоламп и удобрений: взгляд изнутри

Когда я в очередной раз слышу фразу про то, что «раньше всё росло без всяких фитоламп и подкормок», мне всегда хочется сесть и спокойно разобрать эту легенду по деталям.
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