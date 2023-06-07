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Мягкое печенье с рикоттой

Мягкое печенье с рикоттой

Мягкое и нежное печенье, для приготовления которого не потребуется много времени и сил 1 яйцо 200 г рикотты  230 г муки 120 г сахарного песка  8 г разрыхлителя сахарный песок и сахарная пудра для обсыпки В миске смешайте рикотту, сахар и яйцо.

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