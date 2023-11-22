Черные дыры на самом деле поглощают энтропию

Энтропия – одно из тех пугающе глубинных понятий, составляющих основу целых областей физики (в данном случае термодинамики), которое, к сожалению, настолько математическое, что его трудно объяснить простым языком.
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