Ещё один жилой квартал благоустроят в Отрадном

В Отрадном берем в работу по благоустройству еще одну площадку — жилой квартал в границах Проектируемого проезда № 6185 на севере, улицы Римского-Корсакова на юго-востоке, улицы Декабристов на юге и Алтуфьевского шоссе на западе.