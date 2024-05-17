Ещё один жилой квартал благоустроят в Отрадном

В Отрадном берем в работу по благоустройству еще одну площадку — жилой квартал в границах Проектируемого проезда № 6185 на севере, улицы Римского-Корсакова на юго-востоке, улицы Декабристов на юге и Алтуфьевского шоссе на западе.
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