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Zero Hedge

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The Real Grid Crisis Is A State Policy Problem Dressed Up As A Market Failure

The Real Grid Crisis Is A State Policy Problem Dressed Up As A Market Failure

The Real Grid Crisis Is A State Policy Problem Dressed Up As A Market Failure Authored by Todd Snitchler via RealClearEnergy, There's a critique of PJM making the rounds: PJM - the largest grid operator in the United States - is too big.

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