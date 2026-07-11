The Real Grid Crisis Is A State Policy Problem Dressed Up As A Market Failure Authored by Todd Snitchler via RealClearEnergy, There's a critique of PJM making the rounds: PJM - the largest grid operator in the United States - is too big.
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