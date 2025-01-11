Депутат Журавлев: вся Прибалтика должна находиться в составе России

Все страны Прибалтики должны находиться в составе России. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде.
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