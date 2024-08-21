Из советского тяжелого авианесущего крейсера с гордым названием "Минск", китайцы сделали парк развлечений

17 августа 546 прочитали Да и кто б об этом узнал, если бы не пожар, который если не добьет авианосец, то уж точно приблизит его бесславный конец - быть изрезанным на металлолом даже не у себя на Родине, а там, где из всего извлекают выгоду - что от "преданного и проданного" корабля, что от выгодного соседства.
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